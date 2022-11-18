В Крыму отказали в получении гражданства РФ украинке, исполнившей экстремистскую песню

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Министерство внутренних дел по Крыму отказало в получении гражданства РФ гражданке Украины, победительнице конкурса «Миссис королева красоты» Ольге Валеевой, исполнявшей гимн экстремистской организации. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства по региону.

— Решением МВД по Республике Крым отклонено заявление о приеме в гражданство России 34-летней гражданки Украины, признанной судом виновной в совершении противоправных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил России, а также публичном демонстрировании запрещенной символики, — передает Telegram-канал МВД по региону.

В полиции подчеркнули, что женщина обратилась с заявлением о приеме в российское гражданство в августе.

2 октября сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов приступили к проверке Валеевой после появившегося видео, где она поет песню украинских националистов.

Речь идет о видеозаписи, где Валеева вместе с подругой поет песню «Червона калина». Композицию причисляют к гимну «Украинской повстанческой армии»* и националистического полка «Азов»**.

*Запрещенная в России экстремистская организация.

**Организация признана террористической и запрещена в России.