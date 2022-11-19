Народный календарь. Как сохранить счастье 22 ноября

22 ноября отмечаются День преподобной Матроны Царьградской, жившей в V веке в Константинополе, а также День рождения Матроны Московской.
В народе этот день называют Матрены зимние. Считается, что в эту дату нельзя отдавать нестиранные старые личные вещи — вместе с ними отдадите свое счастье.
Также лучше меньше говорить, не перегружать себя лишними заботами, не планировать важных встреч и переговоров, а также не стоит врать и хитрить.
Приметы погоды:
Если в этот день пройдет снегопад, то май будет холодным и ненастным.
Туман — к грядущей оттепели.
Если утки по сей день плавают в водоемах и не улетели в теплые края, то тепло продержится еще долго.
Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Виктор, Александр, Алексей, Афанасий, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Максим, Петр, Порфирий, Тимофей, Яков.