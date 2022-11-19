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Народный календарь. Как сохранить счастье 22 ноября

Лейла Алиева
Общество
Народный календарь. Как сохранить счастье 22 ноября
Фото: Pexels

22 ноября отмечаются День преподобной Матроны Царьградской, жившей в V веке в Константинополе, а также День рождения Матроны Московской.

В народе этот день называют Матрены зимние. Считается, что в эту дату нельзя отдавать нестиранные старые личные вещи — вместе с ними отдадите свое счастье.

Также лучше меньше говорить, не перегружать себя лишними заботами, не планировать важных встреч и переговоров, а также не стоит врать и хитрить.

Приметы погоды:

Если в этот день пройдет снегопад, то май будет холодным и ненастным.

Туман — к грядущей оттепели.

Если утки по сей день плавают в водоемах и не улетели в теплые края, то тепло продержится еще долго.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как сохранить счастье 22 ноября, на Матрену Зимнюю

Именины отмечают: Виктор, Александр, Алексей, Афанасий, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Максим, Петр, Порфирий, Тимофей, Яков.

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