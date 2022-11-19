Диетолог Соломатина перечислила симптомы и опасные последствия нехватки воды

Фото: Unsplash

Дефицит жидкости в организме может отражаться как на внешности, так и на самочувствии человека в целом. Чтобы избежать такого состояния, необходимо правильно определить свою дневную норму воды и следовать ей. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Симптомы

Как отметила врач, первым симптомом нехватки воды часто бывает усталость, которая затем перерастает в более опасное состояние.

— Сначала возникает усталость — непонятное состояние, при котором человек начинает быстрее уставать. Потом становится довольно сложно сконцентрироваться, особенно на нескольких вещах одновременно. Затем уже может быть спутанность сознания, — перечислила Соломатина.

Со стороны сердечно-сосудистой системы человека может беспокоить тахикардия, ему становится тяжело справляться с физическими нагрузками, отметила специалист.

Потемнение в глазах или сухость в них — тоже симптомы вероятной нехватки жидкости, подчеркнула врач.

Дефицит воды может сопровождаться рядом других проявлений, предупредила диетолог. При этом не всегда нехватка жидкости может быть заметна.

— Возможна сухость слизистых, губы могут покрываться корочкой, как если бы они были обветрены. Могут быть трудности с глотанием и проблемы с пищеварением. Кстати, очень часто бывает скрытая нехватка жидкости. Она вроде как не проявляется, но человек может хуже переваривать еду, начинает поправляться. Почему как раз, чтобы худеете, лучше пить больше воды — чтобы быстрее все усваивалось и ферменты нормально вырабатывались, — объяснила Соломатина.

Последствия

Нехватка воды напрямую ведет к раздражительности и даже депрессии, предупредила Соломатина. У человека может измениться характер — особенно это заметно у пожилых, вплоть до развития деменции и острого психоза.

В некоторых случаях из-за дефицита жидкости можно оказаться в больнице.

— Если вдруг происходит резкое обезвоживание (как часто бывает летом), может возникнуть достаточно плачевное состояние вплоть до развития острого психоза. А потом человек просто теряет сознание. Ему постараются психоз купировать, но препараты могут иметь побочные эффекты, и человек попадает в больницу. Изначальной причиной могла стать небольшая нехватка жидкости, — рассказала диетолог.

Чтобы избежать проблем, необходимо пить достаточное количество жидкости. У каждого человека своя норма воды, которую можно рассчитать по следующей формуле: 30 миллилитров на килограмм веса в сутки, заключила Соломатина.