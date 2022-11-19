Названы простые способы сократить использование смартфона

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Смартфон не должен быть способом хоть чем-то себя занять. Чтобы научиться контролировать время, которое человек проводит с гаджетом, можно обозначить строгие временные рамки. Об этом «Вечерней Москве» рассказал психолог Александр Кичаев.

Врач отметил, что при грамотном использовании смартфона серьезной зависимости возникнуть не должно.

— Нужно понимать, чем для человека является смартфон. Для кого-то это способ получения информации и коммуникации, для кого-то — способ убить время. Если это способ коммуникации и информации, то здесь сильная зависимость человеку не грозит. Он, как правило, будет тратить времени ровно столько, сколько ему нужно, — сказал Кичаев.

Если смартфон становится способом убить время и чем-то себя занять, то он превращается уже не в средство, а в цель человека, отметил специалист. В этом случае возникает самая настоящая зависимость от гаджета, подчеркнул специалист.

В такой ситуации человеку может потребоваться помощь специалиста, заметил Кичаев.

— В этом случае человек должен понимать, что его интересы сместились в сферу смартфона. Пока он это не осознает, изменений не будет. Если не получается самому преодолеть зависимость, может помочь кто-то из близких. Также можно обратиться к специалисту. Дальше стоит поискать, на что еще можно переключиться, в зависимости от своих интересов: спорт, отношения, творчество, бизнес, — рассказал психолог.

Ели есть осознание проблемы, то дальше все зависит от воли человека, заметил он. Например, человек может поставить будильник и обозначить для себя, что после этого потратит на смартфон ровно 15 минут. Стоит ограничить и общее время, которое человек в течение дня уделяет устройству, уверен Кичаев.

— Нужно ставить себе дедлайны. Например, обозначить, что время, проведенное с телефоном, не должно превышать два часа в день. Утром полчаса, а днем и вечером — 15 минут. Если дедлайн нарушается, можно себе наказание придумать: например, отказаться от любимой еды, — посоветовал врач.

Как отметил специалист, если использование телефона не заменяет основное времяпрепровождение, то ничего страшного в этом нет. К примеру, если человек листает ленту в ожидании заказа в ресторане, это допустимо. Если он не отрывается от телефона во время еды, то это уже будет перебором, резюмировал Кичаев.