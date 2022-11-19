В ОП заявили, что Украина ограничивает выезд мирных жителей в Запорожье

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Член Общественной палаты (ОП) Российской Федерации Александр Малькевич заявил, что установленные правительством Украины ограничения на выезд жителей страны на территорию Запорожской области России могут расцениваться как преступление против своих граждан.

Он уточнил, что украинская сторона пропускает их на территорию России с унижениями, взятками и изъятием ценностей.

Малькевич также добавил, что подобные прецеденты фиксируются, после чего необходимые доказательства будут предоставлены ведущим организациям мировой общественности, которые на данный момент «ничего не видят и ничего не хотят слышать», передает ТАСС.

26 октября сообщалось, что граждане Украины могут продолжить въезжать на территорию РФ без виз, несмотря на то что Киев прекращает действие соглашения между правительствами о безвизовых поездках.

Из пояснительной записки следует, что действие соглашения о безвизовых поездках граждан двух стран закончится после 1 января 2023 года по инициативе украинской стороны.