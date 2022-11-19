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В Пентагоне заявили о нежелании конфликтовать с Россией

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Пентагоне заявили о нежелании конфликтовать с Россией
Фото: defense.gov

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что НАТО не ищет конфликта с Россией и не будет втянут в боевые действия на Украине.

— Дамы и господа, НАТО — это оборонительный альянс, и он не ищет конфронтации с Россией. Он не представляет угрозы России, — сказал глава Пентагона.

Североатлантический альянс, заверил он, не будет втянут в конфликт на Украине. Остин охарактеризовал текущую ситуацию на Украине как «крупнейший кризис безопасности», с которым сталкивались США с момента завершения холодной войны.

Окончание конфликта, продолжил министр, поможет задать курс безопасности на XXI век. НАТО продолжит оказывать помощь Киеву, а также проводить работы по укреплению коллективной обороны альянса, передает слова Остина РИА Новости.

США разместили в Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск «Кричащие орлы». Ее командир уже заявил о готовности зайти на территорию Украины.

Могут ли американские военные появиться в зоне СВО и приведет ли это к Третьей мировой — в материале «Вечерней Москвы».

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