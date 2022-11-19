Президент Кубы прибыл в Москву с официальным визитом

Фото: Пресс-служба Совфеда

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в субботу, 19 ноября, прибыл в Москву с официальным визитом.

Самолет главы государства приземлился в аэропорту Внуково-2. В программе визита кубинского лидера запланированы переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, а также участие в открытии монумента, посвященного лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.

Для торжественной встречи Мигеля Диас-Канеля в аэропорту были подняты кубинские и российские государственные флаги, исполнены гимны двух стран. У трапа воздушного судна главу кубинской республики встречал заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко и ряд других официальных лиц.

Они обошли строй почетного караула Московского гарнизона, приветствовали членов делегации Кубы, сотрудников посольства республики в Москве и представителей российской стороны. В поездке главу республики сопровождает супруга, передает ТАСС.

Уточняется, что открытие памятника состоится 22 ноября. Монумент Кастро будет установлен на одноименной площади в столичном районе Сокол.

16 ноября сообщалось, что президент Кубы планирует встретиться с Путиным в Москве на следующей неделе. В последний раз Диас-Канель посещал Россию в 2019 году. Дальнейшие поездки были отменены из-за пандемии коронавируса и образовавшихся проблем с логистикой.