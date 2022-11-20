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Народный календарь. Как 23 ноября помириться с тем, с кем поссорился

Александр Афонин
Общество
Народный календарь. Как 23 ноября помириться с тем, с кем поссорился
Фото: shutterstock

Православная церковь 23 ноября почитает память шести апостолов. В их число входят Ераст и Родион.

В древности верили, если на Ераста и Родиона угостить человека, с которым вы сейчас в ссоре, освященным хлебом, то скоро ваши отношения наладятся. Кроме того, в этот день лучше отложить дальние поездки на потом.

23 ноября было принято помогать нищим и странникам. Им давали еду и делились одеждой. Верили, что нищие ближе находятся к Богу и через них Господь лучше услышит молитву и поможет.

Приметы погоды

Ветреная погода — к похолоданию и метели.

Увидеть вечером иней — к сильному снегопаду.

Если на дороге грязь, то зима будет морозной.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как 23 ноября помириться с тем, с кем поссорился

Именины отмечают: Ольга, Александр, Алексей, Анна, Борис, Денис, Иван, Константин, Михаил, Николай, Орест, Петр, Родион, Юрий

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