Народный календарь. Как 23 ноября помириться с тем, с кем поссорился

Православная церковь 23 ноября почитает память шести апостолов. В их число входят Ераст и Родион.
В древности верили, если на Ераста и Родиона угостить человека, с которым вы сейчас в ссоре, освященным хлебом, то скоро ваши отношения наладятся. Кроме того, в этот день лучше отложить дальние поездки на потом.
23 ноября было принято помогать нищим и странникам. Им давали еду и делились одеждой. Верили, что нищие ближе находятся к Богу и через них Господь лучше услышит молитву и поможет.
Приметы погоды
Ветреная погода — к похолоданию и метели.
Увидеть вечером иней — к сильному снегопаду.
Если на дороге грязь, то зима будет морозной.
Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Ольга, Александр, Алексей, Анна, Борис, Денис, Иван, Константин, Михаил, Николай, Орест, Петр, Родион, Юрий