«Фактически Польша уже принимает участие в конфликте»: может ли Варшава ввести войска на Украину

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Официальный ввод польских войск на Украину — маловероятный сценарий, так как Западу невыгодна прямая конфронтация с российской армией. Однако неофициально польские военнослужащие уже давно участвуют в конфликте. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Он отметил, что фактически Польша уже принимает участие в конфликте на стороне Украины.

— С линии боевого соприкосновения нам докладывают, что целые подразделения польских военнослужащих находятся в боевых порядках ВСУ. Судя по всему, уже на уровне секретных указаний и переговоров войска из Польши идут в скрытом варианте. Сейчас их по контракту принимают в ВСУ, где они считаются контрактниками, — объяснил собеседник «ВМ».

Если проанализировать ситуацию с падением украинских ракет на территорию Польши и реакцию Вашингтона и НАТО, то будет заметна чрезмерная боязнь США и НАТО войти в открытую конфронтацию с Россией, подчеркнул эксперт. Поэтому Польша может поддерживать Украину, если у той не хватает сил, но только скрытно, уверен политолог.

Кошкин отметил, что даже в случае официального ввода польских войск на Украину не стоит ждать полноценного вовлечения в конфликт всех членов НАТО.

— Пятой статьей НАТО много бравируют малые государства вроде стран Балтии и самой Украины. Но она очень хитрая: там говорится, что можно поддерживать кого-то из членов альянса, а можно не поддерживать или, например, поддерживать только в информационном пространстве либо боеприпасами. У всех сложилось впечатление, что пятая статья НАТО сработает сама — и начнется война. Но она ничего не значит для Вашингтона и руководства НАТО, ее применят, только если это будет выгодно, — заключил Кошкин.

Соединенные Штаты при ослаблении ВСУ способны заставить польское правительство ввести войска на территорию Украины. Такое мнение высказал политолог Лешек Сыкульский.

— Если Украина будет слабеть, то США станут давить на правительство Польши, чтобы оказать киевскому режиму помощь. Спросите себя, хотим ли мы этого... — написал он в статье для издания Gazeta Wyborcza.