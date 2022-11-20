Ледовая опасность: названы самые частые травмы при катании на коньках

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Переломы рук — одна из наиболее частых травм, которые возможно получить, катаясь на коньках. Однако в некоторых случаях люди повреждают и другие части тела. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-травматолог и ортопед Сергей Дедов.

Собеседник «ВМ» отметил, что повреждения верхних конечностей наиболее часты при езде на коньках из-за специфики падения.

— На коньках люди получают в основном травмы верхних конечностей, потому что при падении приземление идет на руки. Потому что ноги стабилизированы в коньковом ботинке, поэтому часто бывают именно переломы верхних конечностей, — объяснил специалист.

Также во время езды на коньках можно удариться затылком об лед, поэтому нередки и травмы головы, подчеркнул врач. Люди даже могут потерять сознание. Иногда падение на коньках заканчивается травмами тазовых органов, уточнил врач.

Застраховаться от подобных проблем можно при помощи специальной защиты, посоветовал Дедов.

— Нужны защитные механизмы на руках и коленках. Многие сейчас катаются в шлемах, понимая, что может произойти все что угодно. Даже если не ты упадешь, то тебя могут сбить. Все зимние виды спорта довольно травмоопасны, и коньки не исключение. Потому что сложнее контролировать скорость коньков, чем свою собственную, например, во время бега, — рассказал травматолог.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что для профилактики падений коньки важно выбирать по размеру. В частности, детям не нужно покупать коньки на вырост, резюмировал специалист.