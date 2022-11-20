Вучич заявил, что опасается «ада на земле» в Косове после 21 ноября

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Президент Сербии Александр Вучич ожидает, что косовско-албанские власти не отменят решение о штрафах за сербские номера, в результате чего произойдет резкое обострение в Косове и Метохии после 21 ноября из-за спорных мер.

— Косовской полиции нечего делать на севере Косова и Метохии, у нас тогда будет «пекло» (ад — прим. «ВМ») на земле… Сербия в этом случае будет со своим народом, а сербы будут защищать свои очаги, — отметил он.

Сербский лидер считает, что если Приштина начнет силой воплощать спорные меры, то обострение обстановки на севере Косова и Метохии неизбежно, сообщает РИА Новости.

В конце октября члены нового правительства Сербии во главе с премьером Аной Брнабич принесли присягу, согласно которой обязались сохранять Косово и Метохию в составе страны.

Правящая Сербская прогрессивная партия Вучича определила кандидатов на министерские посты в кабмине страны. Уточняется, что за актуальное решение проголосовали 157 парламентариев, против — 68, воздержавшихся не было.