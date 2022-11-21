Сергунина: К 200-летию Островского в столице отреставрируют дом-музей драматурга

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Малая Ордынка, 9/12с6 Карта всех событий

Дом-музей А. Н. Островского в Москве — один из филиалов Бахрушинского музея — отреставрируют к 200-летию со дня рождения драматурга. Реставрационные работы будут завершены в 2023 году. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

— Над реставрацией особняка XIX века, в котором родился и провел первые годы жизни классик русской литературы, сейчас работают больше 50 специалистов. Вместе с еще несколькими зданиями усадьбы дом войдет в состав современного выставочного комплекса, — заявила она.

По словам заместителя столичного мэра, кроме особняка Островского, к музейному комплексу относятся два жилых дома второй половины XIX — начала XX веков, а также богадельня конца XIX века, где воссоздадут атмосферу купеческой пирожковой-чайной. Реставрация началась еще весной этого года.

Фото: пресс-служба Мосгорнаследия

Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова отметила, что реставрация сохраняет исторический облик здания. Так, заменяются только те материалы, которые не смогли пройти проверку временем.

Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов добавил, что реставраторам предстоит частично перебрать сруб особняка, укрепить его и заменить отдельные венцы, находящиеся в неудовлетворительном состоянии.

Кроме того, в зданиях старинной усадьбы усилят фундаменты, стены, стропильные конструкции и кровлю, восстановят окна и двери по сохранившимся образцам.

До этого стало известно, что специалисты отреставрируют памятник композитору Петру Чайковскому на Большой Никитской улице. Во время работ они устранят трещины и сколы, восполнят недостающие элементы, расчистят поверхность и покроют его защитными составами.