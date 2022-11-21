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Приметы и советы

Более двух тысяч квадратных метров аварийных построек ликвидировали в ТиНАО

Лейла Алиева
Город
Более двух тысяч квадратных метров аварийных построек ликвидировали в ТиНАО
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Специалисты Госинспекции по недвижимости выявили семь потенциально опасных объектов в поселении Десеновское на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Об этом сообщил начальник надзорного ведомства Иван Бобров в понедельник, 21 ноября.

— В районе поселка Ватутинки специалисты Госинспекции по недвижимости выявили семь нежилых строений общей площадью более 2,1 тысячи квадратных метров. Объекты давно не использовались и находились в аварийном состоянии, некоторые имели явные признаки разрушения. Их включили в перечень объектов, подлежащих сносу, — рассказал он.

На данный момент сотрудники контрольного ведомства демонтировали данные объекты.

Новая Москва демонтаж объектов Снос
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