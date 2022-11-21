Канье Уэст заявил о намерении выдвинуться на пост президента США

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Американский рэп-исполнитель Канье Уэст планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США. Об этом сообщает портал X17 Online.

— Познакомьтесь с Майло, он работает над моей президентской кампанией, — рассказал он.

На вопрос оператора о том, можно ли считать эти слова намерением выдвинуться в качестве кандидата в президенты США в 2024 году, знаменитость ответила утвердительно.

О своем участии в выборах объявил бывший президент США Дональд Трамп. 16 ноября он зарегистрировался кандидатом в президенты для участия в выборах главы США в 2024 году.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что преклонный возраст может помешать Трампу вновь стать главой государства. По его словам, Трамп умеет привлекать к себе внимание, однако сейчас ему 76 лет, а к началу активной фазы избирательной кампании политику исполнится 78 лет.

Большинству американцев такой кандидат может показаться слишком немолодым.