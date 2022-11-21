В Москве 30 ноября пройдет ХХII Городской отраслевой форум печати

Фото: СППИ ГИПП

30 ноября Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы при участии Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП) и Российского книжного союза проведет ХХII Городской отраслевой форум печати.

Издание и распространение периодической печати и книжной продукции сначала в период пандемии, а затем в условиях санкций недружественных стран против России и проведения специальной военной операции имеет наибольшую актуальность.

Участниками форума станут руководители федеральных и московских издательских домов, полиграфических и распространительских предприятий прессы и книжной продукции, а также представители органов отраслевых государственных структур и профессиональных сообществ.

В деловой программе мероприятия будут обсуждаться актуальные вопросы в издательском, полиграфическом и дистрибьюторском бизнесе, меры государственной поддержки печатной отрасли, состоится обмен мнениями и опытом участников.

Предлагается обсудить перспективы развития сети нестационарных торговых объектов в Москве, ознакомиться с зарубежным опытом в этой сфере.

При финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы были проведены мониторинги состояния печатной продукции на московском рынке и информационных онлайн-ресурсов, с результатами которых ознакомятся участники форума. Представителями отрасли и городской власти будут разработаны совместные рекомендации и предложения по поддержке и развитию отрасли издания и распространения печатной продукции.

Мониторинг рынка печатных СМИ и полиграфии ожидаемо выявил основные проблемы рынка печатных СМИ и полиграфических услуг, однако показал и точки роста, связанные с возобновлением интереса к прессе и качественной информации со стороны читательской аудитории. Мониторинг позволит сформулировать предложения по выходу из кризиса и перспективам дальнейшего развития рынка средств массовой информации и полиграфии.

Мониторинг состояния рынка информационных онлайн-ресурсов, публикующих материалы для аудитории жителей города Москвы, включал в себя выявление основных тенденций, основных проблем исследуемых областей, а также содержание предложений по перспективам дальнейшего развития.

Мониторинг состояния московского книжного рынка включал в себя исследование и анализ книгоиздания и книготорговли в городе Москве и предложения по перспективам дальнейшего развития книжной отрасли.

Мониторинг состояния московского рынка распространения периодической печати и логистических услуг включал в себя исследование и анализ рынка в городе Москве и предложения по перспективам дальнейшего развития отрасли распространения периодической печати и логистических услуг. По итогам мониторинга подготовлены предложения по перспективам дальнейшего развития отрасли распространения периодической печати.

Важной особенностью мониторинга московского рынка распространения в этом году стал проведенный в июле-ноябре 2022 года комплексный анализ перспектив устойчивого развития московских киосков прессы (НТО «Печать») в условиях глубинных изменений потребительских предпочтений населения. Участники форума первыми узнают о результатах экспертной диагностики текущего состояния и ассортимента московских сетей уличного распространения прессы. Будут представлены рекомендации по направлениям модернизации и плавного перепозиционирования НТО «Печать», корректировке их ассортиментной политики, внедрению новых услуг и маркетинговых практик с целью закрепления лояльных покупателей, привлечения к киоскам печати внимания новых слоев населения, роста доходов предпринимателей в сфере распространения.

В торжественной части форума состоятся церемонии награждения победителей смотра «Информируем из первых рук», проводимого Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы совместно с Департаментом территориальных органов исполнительной власти города Москвы и Пресс-службой Мэра и Правительства Москвы и победителей профессионального конкурса «Московские мастера», проводимого Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы.