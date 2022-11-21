Полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве таксиста на западе Москвы

Фото: ГСУ СК России по Москве

Россия, Москва, Ельнинская улица Карта всех событий

Мужчину, которого подозревают в убийстве таксиста на западе столицы, задержали. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 21 ноября.

По ее словам, после задержания у задержанного обнаружили банковскую карту погибшего.

— Подозреваемого в скором времени доставят в подразделение Следственного комитета для проверки на причастность к убийству, — резюмировала Иванова.

Преступление, о котором идет речь, произошло в Кунцево. Тело 50-летнего водителя такси с признаками насильственной смерти обнаружили утром 21 ноября в автомобиле на улице Ельнинской. По предварительным данным мужчину задушили. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».