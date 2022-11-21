Лихачев назвал атомную индустрию мировой скрепой здравого смысла

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Мировая атомная индустрия в настоящее время остается «скрепой здравого смысла», объединяющей страны. Об этом в понедельник, 21 ноября, заявил генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев во время выступления в Сочи в рамках пленарного заседания международного форума «Атомэкспо-2022».

— Мировая атомная индустрия, по крайней мере на эту минуту, является еще определенной скрепой здравого смысла, притом что планета разрывается по разным принципам: Европа — Азия, север — юг, коллективный Запад и не-Запад коллективный, — отметил глава Росатома.

Он добавил, что в вопросах атомной индустрии странам удается сохранять технологическое единство и научно-техническое сотрудничество.

По словам Лихачева, за три года пандемии международное атомное сообщество не разорвало практически ни одной коммерческой или научной связи. Гендиректор госкорпорации подчеркнул что Россия видит заинтересованность и желание преодолеть сообща сложности, «которые сегодня, к сожалению, по разным принципам начинают разделять нашу планету», передает РИА Новости.

Четвертый энергоблок Белоярской атомной электростанции (БАЭС, Свердловская область) получит 100-процентную загрузку уранлутониевым топливом (МОКС-топливом) до ноября 2023 года. Об этом сообщил директор БАЭС Иван Сидоров. Переход на МОКС-топливо начался в 2020 году. Эта технология позволит в десятки раз увеличить топливную базу атомной энергетики и сделает ее практически безотходной. Подробности — в материале научного обозревателя «Вечерней Москвы».