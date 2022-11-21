В Москве обсудили распространение печатных изданий в посткризисный период

Фото: СППИ ГИПП

14 ноября 2022 года в пресс-центре МИА «Россия Сегодня» состоялась конференция СППИ ГИПП «О мерах по поддержке и развитию дистрибуции тиражей печатных изданий в посткризисный период». Конференция была проведена в рамках серии мероприятий в поддержку дистрибуции прессы и рекламных возможностей издателей, которые организует СППИ ГИПП при поддержке Минцифры России.

В конференции приняли участие ведущие издатели и дистрибуторы прессы страны. Работа конференции проходила в онлайн и офлайн режимах с параллельной трансляцией в интернете.

Модераторами конференции были Антон Волков, коммерческий директор ООО «ТДС» (ИД «ИМ Медиа») и Борис Сапожников, директор по продажам периодических изданий ИД «Лев».

С докладами и сообщениями по теме конференции выступили: Олег Бережной, генеральный директор ГК «Кардос»; Андрей Сибиряков, директор категорийного направления ООО «Орбис»; Алексей Ларин, заместитель генерального директора ГК «Антарес»; Игорь Тимофеев, генеральный директор ООО «Сегодня-Пресс-Воронеж»; Данила Алтухов, генеральный директор АО «Союзпечать-Алтай», Ирина Дегтярева, заместитель генерального директора по распространению и продвижению АО ИД «Комсомольская правда», Олеся Коробко, заместитель генерального директора по производству и дистрибуции АО «Аргументы и факты» и др.

Выступающие говорили о современном состоянии в сфере распространения печатной продукции, делились своим опытом работы и высказывали прогнозы на ближайшее будущее.

Олег Бережной в своем докладе представил свое видение основных тенденций в области дистрибуции печатных СМИ, подробно остановился на проблемах, связанных с реализацией прессы в киосках в Москве и в различных регионах страны, в ритейле, в отделениях связи Почты России. Сейчас ситуация изменилась коренным образом, отметио он, и речь идет не о конкуренции между дистрибьюторами, как это было не так давно, а сохранении самого рынка дистрибуции прессы. Он подчеркнул, что в современных условиях требуется консолидация издателей и распространителей, активное использование возможностей СППИ ГИПП для защиты и сохранения отрасли, создания благоприятных условий для работы киосков и других каналов распространения.

Андрей Сибиряков рассказал о новых форматах киосков прессы в Санкт-Петербурге на примере торгового объекта, представляющего собой синтез мини-кафе и газетного павильона, а также о планах городских властей реорганизовать работу НТО «Печать» по образцу Москвы.

Андрей Ларин дополнил доклад Олега Бережного в части проблем распространителей прессы в Москве и регионах станы. В Москве, сказал он, проблемы у киосковых сетей в основном экономические, и решением может стать кардинальное снижение арендной платы до номинала. В регионах же основная проблема – это отношения с местными администрациями, которые под разными предлогами закрывают киоски, причем самые прибыльные, за счет которых существуют остальные киоски сети. В отдельных городах власти вводят мораторий на снос киосков прессы, но нужно добиваться запрета на их демонтаж на всей территории страны.

Игорь Тимофеев рассказал об особенностях работы киосковых сетей прессы в городах Центрального Черноземья – Воронеже, Липецке, Белгороде, а также об особенностях функционирования торговых объектов разных форматов. Считаю, сказал он, что у нас в стране должна быть понятная, четко сформулированная государственная политика по отношению к распространителям прессы, исключающая избирательное отношение к ним местных властей.

Данила Алтухов познакомил собравшихся с состоянием торговли прессой в Сибирском регионе. Он рассказал об экспериментах своей компании с новыми форматами киосков, о позитивном и негативном опыте этой работы.

Ирина Дегтярева, выступая от от имени издателей, сообщила, что социально значимые СМИ, в том числе «Комсомольская правда», никогда не прекращали оказывать помощь распространителям. В то же время, отметила она, эта помощь должна масштабироваться и координироваться, и в этом незаменима роль СППИ ГИПП.

Олеся Коробко согласилась с коллегой и заверила, что издатели, как и прежде, будут помогать распространителям прессы и защищать их интересы.

По окончании конференции состоялась торжественная церемония награждения победителей VI Всероссийского конкурса на лучшую киосковую сеть по распространению печатной продукции и конкурса «Лидеры продаж». Дипломы победителям вручил Президент СППИ ГИПП Алексей Иванов.