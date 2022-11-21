«Не мой был человек»: Решетова рассказала о расставании с Тимати

Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова ответила на вопрос подписчиков своего микроблога о том, как она перенесла расставание с рэпером.

— Я еще не расставалась ни с кем, испытывая горькие эмоции. Это означает, что не мой человек был. Так что не с чем было справляться. С любимыми не расстаются, — рассказала первая «Вице-мисс России 2014».

Решетова и Тимати разошлись в 2020 году после шести лет отношений. За год до этого у пары родился сын, которого назвали Ратмир.

Недавно стало известно, что Решетова решила принять ислам, после чего столкнулась со шквалом хейта. По ее словам, ей всегда нравилась эта вера, однако она не могла долго себе в этом признаться.

По мнению пользователей Сети, после завершения отношений с Тимати модель начала встречаться с мусульманином, однако Решетова это мнение опровергает.

До этого Решетова рассказала о личной жизни в новом интервью. В частности, речь зашла о том, каких мужчин она выбирает. И разговор плавно перетек к финансовой составляющей. У знаменитости спросили, верен ли слух, что Тимати — очень щедрый и обеспечил ее едва ли не до конца жизни.