LG представила скрываемые динамики для автомобилей

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Компания LG Display представила уникальную разработку — «невидимые» динамики для автомобилей (Thin Actuator Sound Solution).

Толщина динамиков — всего 2,5 миллиметра. При их создании инженеры отказались от динамических излучателей и таких компонентов как катушка и магнит.

В основу разработки легли технологии пленочного возбуждения. С ее помощью устройство вибрирует с использованием панели экранов и различных материалов внутри машины.

Компактность динамиков позволяет их установить практически в любое место автомобильного салона: панель приборов, обивку потолка, подголовники или стойки.

Релиз Thin Actuator Sound Solution запланирован на первое полугодие следующего года, пишет runews24.ru.

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