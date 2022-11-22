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LG представила скрываемые динамики для автомобилей

Анастасия Колоскова
Общество
LG представила скрываемые динамики для автомобилей
Фото: Pexels

Компания LG Display представила уникальную разработку — «невидимые» динамики для автомобилей (Thin Actuator Sound Solution).

Толщина динамиков — всего 2,5 миллиметра. При их создании инженеры отказались от динамических излучателей и таких компонентов как катушка и магнит.

В основу разработки легли технологии пленочного возбуждения. С ее помощью устройство вибрирует с использованием панели экранов и различных материалов внутри машины.

Компактность динамиков позволяет их установить практически в любое место автомобильного салона: панель приборов, обивку потолка, подголовники или стойки.

Релиз Thin Actuator Sound Solution запланирован на первое полугодие следующего года, пишет runews24.ru.

Автозавод «Москвич» получил сертификаты на две новые модели кроссоверов — «Москвич-3» и «Москвич-3е». Первый будет выпускаться с бензиновым двигателем, второй — с электрическим. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что завод начнет первую сборку автомобилей в ближайшее время. «Вечерняя Москва» вспоминает историю бренда, а также рассказывает, почему Сталин помешал выпуску этой машины до войны, как делались первые авто этой марки и какое необычное применение им находили за рубежом.

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