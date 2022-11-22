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«Животное в опасности»: новая тема для обращений появилась на портале «Наш город»

Анастасия Колоскова
Город
«Животное в опасности»: новая тема для обращений появилась на портале «Наш город»
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Сообщить о попавшем в беду животном москвичи могут в новой теме «Животное в опасности», появившейся на портале «Наш город». Об этом во вторник, 22 ноября, сообщил руководитель ГКУ «Новые технологии управления», ответственного за развитие портала «Наш город», Александр Пищелко.

— Пользователи портала должны будут указать точку на карте, где обнаружено животное, описать проблему, прикрепить фотографию с места события и заполнить небольшую анкету. Затем единая редакция «Нашего города» направит заявку в орган власти для проведения проверки и принятия мер, — рассказал он.

Александр Пищелко уточнил, что новая тема доступна на территории всего города, в том числе в ТиНАО.

При этом заявка в этом разделе не предусматривает ответа обратившемуся, так как это нестандартная ситуация для ГБУ «Жилищник» и других служб, которая требует оперативного реагирования. Самые частые ситуации, когда животное не может спуститься с дерева, падает с высоты, попадает под машину, оказывается раненым и неспособным передвигаться, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что на портале «Наш город» открылись новые темы, в которых жители столицы могут сообщить о проблемах, возникших на фоне снега и гололед.

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