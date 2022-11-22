Сергунина: Московской программе развития малого бизнеса «Стартап-школа МБМ» исполнилось пять лет

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичной образовательной программе для малого бизнеса «Стартап-школа МБМ» исполнилось пять лет, за это время в ней приняли участие более 10 тысяч человек, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина во вторник, 22 ноября.

— За пять лет эта образовательная программа стала отправной точкой для многих начинающих предпринимателей. Курсы прошли уже свыше 10 тысяч москвичей. Среди слушателей есть и молодежь, и те, кто решил сменить сферу деятельности. Больше всего участников в возрасте до 45 лет — порядка 67 процентов. Занятия проводят юристы, финансисты, маркетологи и другие специалисты. Они помогают разобраться во всех тонкостях, — рассказала Сергунина.

Принять участие в стартап-школе МБМ может любой гражданин России старше 16 лет. Подать заявку можно на сайте проекта. По словам заммэра, обучение проходит в двух форматах — онлайн и офлайн. В 2022 году в стартап-школе состоялось более 20 профильных потоков, которые объединили около 1,1 тысячи слушателей.

Фото: Пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

Так, Ольга Миляева присоединилась к стартап-школе МБМ, чтобы открыть бизнес в сфере дополнительного образования. В процессе обучения ей удалось просчитать экономические аспекты и найти приемлемые варианты развития дела.

Александра Андреева-Трушъ после обучения открыла собственную студию дизайна. Она отметила, что в стартап-школе МБМ получила ответы на большинство вопросов о создании своего бизнеса.

Марина Минина и Екатерина Малышева пришли на проект с идеей развить новое направление в своей компании. Стартап-школа МБМ, по их словам, помогла разобраться в социальном предпринимательстве.