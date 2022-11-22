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Приметы и советы

Назван знак зодиака, которому нельзя принимать необдуманные решения до 25 ноября

Анастасия Колоскова
Общество
Назван знак зодиака, которому нельзя принимать необдуманные решения до 25 ноября
Фото: Pixabay

Представителям знака зодиака Стрелец на этой рабочей неделе не стоит принимать необдуманные решения, это поможет избежать неприятностей. Об этом следует из прогноза, подготовленного астрологом Аленой Григ.

Она отметила, что в целом период до 25 ноября окажется для представителей этого знака зодиакального круга удачным. Им следует распланировать дела и использовать это время для проведения переговоров, встреч и сделок.

— Единственную опасность несут скоропалительные решения — их лучше избегать, — приводит предупреждение астролога Teleprogramma.pro.

До этого астрологи назвали знаки зодиака, представителей которых ждет сложный период до конца ноября. Специалисты по звездному небу отметили, что важно вовремя обнаружить все трудности и не оставлять их нерешенными, тогда неудачи обойдут стороной. Так, для Львов это будет сложный период в любовной и профессиональной сферах. Для Весов вторая половина ноября окажется сложной из-за того, что их будет окружать большое количество токсичных людей. Водолеям во второй половине месяца идеально подойдет девиз «что нас не убивает, то делает нас сильнее».

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