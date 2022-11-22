«Меняться под тебя не будем»: Косторная рассказала, как ушла от Тутберидзе

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Российская фигуристка, чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная рассказала, как решилась уйти от тренера Этери Тутберидзе.

По словам спортсменки, она дважды хотела совершить этот шаг. Первый раз ее не дали пройти через КПП, так как у нее не было с собой пропуска, а во второй раз — ее остановила мама.

— У нас был ремонт тогда, мы с мамой в одной комнате жили. И она куда-то уехала, я взяла телефон и позвонила: «Этери Георгиевна, хочу работать по-другому». В ответ услышала: «Вот как это, оказывается, называется. Тогда окей». Через пять минут вышел пост в соцсетях. Мне мама звонит: «Ты чего сделала?», — вспоминает Косторная.

Потерпев ряд неудач девушка вернулась к Тутберидзе, публично извинившись и пообещав, что будет работать на собой. Однако сотрудничество не сложилось и во второй раз.

— Она меня подозвала, сказала: «У нас не получается. Мы не сработаемся дальше. И ты меняться не собираешься, а мы меняться под тебя не будем». Вот на этом и все, — рассказала спортсменка.

У самой Косторной при этом был запасной план, она решила перейти к тренеру Елене Буяновой, а в семье подумали о переходе к Алексею Мишину. Но переезжать в Санкт-Петербург девушка не решилась, пишет StarHit.

Другая фигуриста из группы Тутберидзе Вероника Жилина также рассказала, почему приняла решение сменить тренера. 13-летняя спортсменка отметила, что это произошло по личным причинам.