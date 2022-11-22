Межрегиональная конференция «Мы этой памяти верны» пройдет 23 ноября в Музее Победы

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 24 ноября состоится межрегиональная конференция «Мы этой памяти верны», ее участниками станут учащиеся школы № 1 города Юрюзани и столичной школы № 1535. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Во время встречи юные историки обменяются опытом реализации проектов, расскажут о своих музеях и обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества. Конференция пройдет в рамках работы выставки «Минувших дней былая память», — говорится в сообщении.

В процессе мероприятия ученики юрюзанской школы представят свои проекты «История школы», «Выпускники школы — участники Великой Отечественной войны» и другие. А учащиеся столичной школы расскажут посетителям о двух музеях, открытых на базе своего учебного заведения. Начало конференции запланировано на 15:00.

Накануне сообщалось, что 24 ноября в Музее Победы пройдет торжественная церемония награждения лауреатов VI всероссийского конкурса «Гимн России понятными словами». В рамках конкурса участники создавали проекты, где объясняли выбранные слова или словосочетания из гимна.