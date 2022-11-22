«Евровидение-2023» изменит правила голосования из-за прошлогоднего скандала со сговором жюри

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Правила голосования на «Евровидении-2023» будут изменены из-за сговора жюри в 2022 году. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщили на официальном сайте конкурса.

— В связи с беспрецедентным характером нарушений при голосовании, выявленных на конкурсе 2022 года, была создана рабочая группа из членов (Европейского вещательного союза — прим. «ВМ») ЕВС для рассмотрения способов защиты честного голосования, — говорится в материале.

Теперь только зрители фестиваля будут решать, кто из артистов пройдет в финал. Их голоса станут эквивалентными голосам страны. Жюри Евровидения будут допущены до судейства только в финальном этапе музыкального конкурса.

Евровидение, который пройдет в следующем году в британском городе Ливерпуль, может потерять как минимум полмиллиона евро после выхода России из состава участников, так как Москва больше не будет платить конкурсный взнос.

За последние 10 лет передала вещателю EBU регистрационных взносов на сумму около пяти миллионов евро. Отмечается, что плата рассчитывается в том числе исходя из ВВП государства и числа зрителей телеканала, транслирующего конкурс.