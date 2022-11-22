SlashGear: Люди массово отказались от камер и GPS-навигаторов из-за смартфонов

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Люди из-за развития смартфонов массового отказались от таких ранее популярных гаджетов, как цифровые камеры и GPS-навигаторы, сообщило издание SlashGear.

В материале отмечается, что функции вышеперечисленных устройств сейчас успешно заменяют телефоны.

Помимо раций и навигаторов, в SlashGear к устаревшим технологиям причислили рации и карманные компьютеры (КПК). В издании подчеркивают, что функции этих устройств также есть во всех смартфонах.

До этого педагог-психолог Ольга Дмитриева рассказала, как отвлечь ребенка от гаджетов. По словам эксперта, взрослые должны первыми отложить собственные гаджеты в сторону и научиться проводить время со своим ребенком. Задача не из легких, но дает эффективный результат. Воспитание возможно только на собственном примере.

Эксперт посоветовала читать детям вслух и сделать это вечерней семейной традицией. Дмитриева также рекомендовала больше играть с детьми, придумывать новые игры, меняться ролями. Также стоит попробовать заинтересовать ребенка искусством.