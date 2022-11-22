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Эксперт предупредила об опасности массажа спины в домашних условиях

Александр Афонин
Общество
Эксперт предупредила об опасности массажа спины в домашних условиях
Фото: shutterstock

Массаж в домашних условиях может оказаться опасным занятием из-за расположенного в спине нервного ствола, соединяющегося со спинным мозгом. Об этом рассказала массажист Мария Попова.

— Главное правило любого массажиста — не трогать позвоночник. Профессионалы, если они, конечно, не остеопаты, всегда работают вдоль позвоночника, чтобы проработать мышечные зажимы и нервную систему, — сказала она.

Эксперт отметила, что через спинной мозг проходят длинные нервные волокна. Они в свою очередь передают сигналы от головного мозга мышцам и внутренним органам.

Кроме того, Попова не рекомендует делать массаж при болях в спине. Это может привести к защемлению нерва, что выразится в виде онемения пальцев и конечностей в целом. Также высока вероятность смещения межпозвоночных дисков, передает «Газета.ru».

В осенне-зимний период руки являются самой уязвимой частью тела. Негативное влияние окружающей среды способствует возникновению сухости кожи и ее шелушению, что отражается на внешнем виде. О том, как ухаживать за руками и почему осенью они страдают больше всего, — в материале «Вечерней Москвы».

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