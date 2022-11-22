FT: Сокращение экспорта в Европу и США привело к накоплению одежды на складах в Бангладеш

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Из-за просьбы европейских и американских ретейлеров приостановить производство или отсрочить поставки одежды на складах Бангладеш начал скапливаться товар. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщила газета Financial Times.

По данным издания, некоторые крупные бренды замедлили ранее оформленные заказы на поставки одежды или попросили об отсрочке до трех месяцев. Это было вызвано началом на Украине спецоперации, которая спровоцировала введение санкций. Кроме того, конфликт оказал сильное влияние на инфляцию и процентные ставки по всему миру.

В результате возникших ограничений фабрики, закупившие крупные объемы ткани для изготовления одежды, оказались в серьезном кризисе. Также играет роль повышение цен на газ, поскольку многие производители страдают из-за отключений электроэнергии, передает «Газета.ru».

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников рассказал «Вечерней Москве», почему недружественные страны сейчас покупают больше российских товаров, чем до 24 февраля. Собеседник «ВМ» объясняет рост российского импорта в ряд недружественных государств двумя причинами.