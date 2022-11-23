​​​​​​​Народный календарь. Кого ждет удача 26 ноября

Православная церковь 26 ноября чтит память Иоанна Златоуста — архиепископа Константинопольского.
Людям, чьи имена начинаются на букву «И», в этот день улыбнется удача. 26 ноября запрещается ругаться, иначе Бог не услышит молитвы.
В этот день принято лечить детей с нарушением речи, так как это время считалось особенно удачным.
Приметы погоды:
В печи угли ярко тлеют — будет непогода.
Млечный путь хорошо виден — к стуже.
Увидели, что зайцы из лесу бегут? Готовьтесь к похолоданию.
Вороны каркают — к оттепели.
Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Герман, Иван.