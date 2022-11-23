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Народный календарь. Кого ждет удача 26 ноября

Лейла Алиева
Общество
Народный календарь. Кого ждет удача 26 ноября
Фото: shutterstock

Православная церковь 26 ноября чтит память Иоанна Златоуста — архиепископа Константинопольского.

Людям, чьи имена начинаются на букву «И», в этот день улыбнется удача. 26 ноября запрещается ругаться, иначе Бог не услышит молитвы.

В этот день принято лечить детей с нарушением речи, так как это время считалось особенно удачным.

Приметы погоды:

В печи угли ярко тлеют — будет непогода.

Млечный путь хорошо виден — к стуже.

Увидели, что зайцы из лесу бегут? Готовьтесь к похолоданию.

Вороны каркают — к оттепели.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

​​​​​​​Народный календарь. Кого ждет удача 26 ноября

Именины отмечают: Герман, Иван.

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