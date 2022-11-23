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Диетолог Русакова объяснила, когда тушенка может быть опасна для здоровья

Игорь Синельников

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Диетолог Русакова объяснила, когда тушенка может быть опасна для здоровья
Фото: shutterstock

Консерванты или дополнительные добавки в составе тушенки — повод отказаться от ее покупки. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

Собеседница «ВМ» отметила, что качественная тушенка иногда вполне может стать заменой свежеприготовленному мясу.

— Тушенка — это мясные консервы. Естественно, свежеприготовленные продукты считаются наиболее полезными. Но если мясо надлежащего качества и приготовлено по ГОСТу, то как альтернатива быстрому приготовлению тушенка вполне может быть использована, если в ней нет соли, консервантов, дополнительных добавок в виде крахмала, сои и т. д. Если это качественный продукт, то его вполне иногда можно употреблять, — пояснила диетолог.

Однако даже хорошую тушенку не стоит есть слишком часто, уверена Русакова.

— Бывает тушенка, в которой много сала и добавок, — ее нежелательно есть. Если эта тушенка — просто мясо или даже домашнего приготовления, то один-два раза в неделю она может присутствовать в рационе, — подчеркнула специалист.

По словам врача, тушенка полезнее колбасы, потому что является отварным и герметично упакованным продуктом. Однако если на упаковке есть повреждения, то в таком случае даже качественную тушенку брать не стоит. Она непригодна для употребления и может быть опасна. Дело в том, что в ней могут присутствовать ботулизм и другие инфекции.

Если после вскрытия переложить тушенку в другую посуду, она не будет портиться сутки или двое, добавила Русакова. В противном случае при вскрытии происходят процессы окисления, и металлическая упаковка начинает оказывать негативное влияние на мясо, заключила специалист.

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