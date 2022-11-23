«Супергеройское кино убивает искусство»: Тарантино признался в нелюбви к фильмам Marvel

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Американский режиссер Квентин Тарантино раскритиковал фильмы компании Marvel Studios по причине того, что при создании кинокартин постановщики злоупотребляют графикой и спецэффектами. Слова знаменитости передает британское издание Independent.

По словам Тарантино, персонажи современной «супергероики» привносят искусственность в кинематограф.

— На деле это роботы, машины, киборги. А настоящее кино создается на уникальных талантах актеров. Но супергеройское кино убивает голливудское искусство, — заявил режиссер.

Постановщик рассказал, что собирал комиксы Marvel в детстве «как сумасшедший». При этом Тарантино предположил, что если бы эти фильмы выходили во времена его молодости, то он был бы счастлив.

До этого режиссер заявил о планах снять сериал, состоящий из восьми эпизодов, в следующем году. Подробности предстоящего проекта Тарантино предпочел не раскрывать. Сюжетная линия сериала, а также актерский состав также на данный момент неизвестны.

У Тарантино уже есть некоторый опыт в производстве сериалов. Так, он снял два эпизода проекта о криминалистике «C.S.I. Место преступления» и одну серию «Скорой помощи».