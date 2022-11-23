Суд в Екатеринбурге отправил на лечение сиделку, избивавшую 95-летнюю женщину

Фото: shutterstock

Суд в Екатеринбурге вынес приговор сиделке, обвиняемой в истязании 95-летней подопечной. Женщину отправили на принудительное лечение в специализированную больницу, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в среду, 23 ноября.

— Суд вынес постановление о применении к сиделке принудительных мер медицинского характера в виде помещения ее в специализированное медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

По результатам проведенной судебно-психиатрической экспертизы было признано, что подсудимая страдает психическим расстройством и не осознавала характер и опасность своих действий.

Об инциденте стало известно в августе прошлого года. У престарелой пенсионерки, которая является ветераном труда зафиксировали многочисленные ушибы. Следствие установило, что ухаживающая за ней женщина таскала ее за волосы, била ногами и тапками по голове. В результате пострадавшую госпитализировали. В отношении сиделки было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение физических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», передает ТАСС.

Летом 2022 года в Москве сиделка похитила у 91-летнего подопечного пенсионера крупную сумму денег. Женщина знала пароль от личного кабинета пенсионера в мобильном приложении банка. В ее отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».