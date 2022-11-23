Минпромторг анонсировал начало производства электромобилей на «Москвиче»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

До конца этого года стартует производство электромобилей на заводе «Москвич». Об этом в среду, 23 ноября, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

— В 2022 году запускается крупноузловая сборка автомобиля «Москвич 3» и электромобилей. Задача на ближайшее время — наладить процессы мелкоузловой сборки с привлечением локальных поставщиков до конца 2023 года, — рассказал он.

К концу 2025 года планируется начать создание собственной платформы для отечественных электромобилей, пишет РИА Новости.

Ндавно Автозавод «Москвич» получил сертификаты на две новые модели кроссоверов — «Москвич-3» и «Москвич-3е». Первый будет выпускаться с бензиновым двигателем, второй — с электрическим. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что завод начнет первую сборку автомобилей в ближайшее время. «Вечерняя Москва» вспомнила историю бренда, а также рассказала, почему Сталин помешал выпуску этой машины до войны, как делались первые авто этой марки и какое необычное применение им находили за рубежом.