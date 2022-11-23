Начальник избил сотрудницу салона красоты на северо-западе столицы

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Россия, Москва, Снежная улица Карта всех событий

На северо-западе столицы начальник избил сотрудницу салона красоты. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в среду, 23 ноября.

По словам собеседника «ВМ», 18-летняя девушка работала в салоне красоты, расположенном на Снежной улице. В понедельник, 21 ноября, у нее возник конфликт с начальством, в результате которого пострадавшую избили.

Ее госпитализировали с ушибами головы.

По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

Еще одна история конфликта работодателей и сотрудников произошла в Свердловской области. Директор предприятия поссорился с подчиненным, после чего похитил его, вывез из населенного пункта и поджег его. От полученных травм пострадавший скончался.

Нападавшего задержали, он предстанет перед судом.