Две 20-летние девушки вынесли духи на 80 тысяч из магазина в центре Москвы

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

В центре столицы две девушки украли духи из магазина. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО в среду, 23 ноября.

По информации ведомства, преступление произошло в одном из парфюмерных магазинов в Тверском районе столицы. Две девушки пришли в торговую точку, незаметно взяли с полок несколько флаконов с духами и спрятали их в сумки и под одежду, после чего скрылись. Материальный ущерб превысил 80 тысяч рублей.

Возможно, злоумышленницам это сошло бы с рук, но в магазине были установлены камеры видеонаблюдения. Увидев запись, владелец обратился в полицию.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Подозреваемых задержали на Манежной площади. Ими оказались две 20-летних девушки: одна из Москвы, а вторая из республики Крым. Оказалось, что москвичка была ранее судим за четыре кражи и грабеж. Ее подельницу привлекали к уголовной ответственности лишь однажды, за кражу.

После поимки девушки рассказали, что похищенное они успели продать неустановленным лицам.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурантки находятся под подпиской о невыезде.

Еще одна кажа произошла в подмосковных Химках. Домработница обнаружила тайник хозяина квартиры и украла из него миллион рублей.