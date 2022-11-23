В ЦБ отметили высокую интенсивность хакерских атак на российские банки

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Интенсивность хакерских атак на российскую кредитно-финансовую систему продолжает оставаться на высоком уровне. Об этом в среду, 23 ноября, заявил глава Департамента информационной безопасности Центрального банка России Вадим Уваров.

— В настоящее время фон атак остается по-прежнему высоким, повышенным, как и в предыдущие отчетные периоды, и одним из основных типов атак остаются DDoS-атаки — отказ в обслуживании, — сказал он.

Глава департамента напомнил, что пик хакерских атак был зафиксирован весной этого года. Тогда в марте число покушений на безопасность финансового сектора увеличилась в 20 раз, а в мае — в 80 раз. Кроме того, число кибератак также возросло в третьем квартале. По предварительным данным , показатель увеличился в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, передает РИА Новости.

В октября вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что в 2022 году количество кибератак на Россию увеличилось на 80 процентов. Он отметил, что именно госсектор стал излюбленной целью «кибервойск» всех недружественных стран.