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Рождественский пост начинается 27 ноября. Этот день в народе прозвали Куделица или Филиппово заговенье. Православная церковь 27 ноября почитает память святого Филиппа из Вифсаиды — ученика Иисуса Христа и одного из 12 апостолов.

Считается, что если молодая девушка в этот день ленится или отказывается от работы, то она обрекает себя на несчастье.

Приметы погоды:

Иней в этот день обещает хороший урожай овса.

Если дождик идет, то пшеницы в следующем году много будет.

Услышать карканье ворон — к оттепели.

Если солнечно, то урожай хлеба будет неважный.

Подробнее в материале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Кому нельзя лениться 27 ноября

Именины отмечают: Александр, Алексей, Анна, Аристарх, Василий, Гавриил, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор, Филипп.