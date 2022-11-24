Народный календарь. Кому нельзя лениться 27 ноября

Рождественский пост начинается 27 ноября. Этот день в народе прозвали Куделица или Филиппово заговенье. Православная церковь 27 ноября почитает память святого Филиппа из Вифсаиды — ученика Иисуса Христа и одного из 12 апостолов.
Считается, что если молодая девушка в этот день ленится или отказывается от работы, то она обрекает себя на несчастье.
Приметы погоды:
Иней в этот день обещает хороший урожай овса.
Если дождик идет, то пшеницы в следующем году много будет.
Услышать карканье ворон — к оттепели.
Если солнечно, то урожай хлеба будет неважный.
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Именины отмечают: Александр, Алексей, Анна, Аристарх, Василий, Гавриил, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор, Филипп.