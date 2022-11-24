Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Народный календарь. Кому нельзя лениться 27 ноября

Георгий Соланович
Общество
Народный календарь. Кому нельзя лениться 27 ноября
Фото: shutterstock

Рождественский пост начинается 27 ноября. Этот день в народе прозвали Куделица или Филиппово заговенье. Православная церковь 27 ноября почитает память святого Филиппа из Вифсаиды — ученика Иисуса Христа и одного из 12 апостолов.

Считается, что если молодая девушка в этот день ленится или отказывается от работы, то она обрекает себя на несчастье.

Приметы погоды:

Иней в этот день обещает хороший урожай овса.

Если дождик идет, то пшеницы в следующем году много будет.

Услышать карканье ворон — к оттепели.

Если солнечно, то урожай хлеба будет неважный.

Подробнее в материале «ВМ»:

Народный календарь. Кому нельзя лениться 27 ноября

Именины отмечают: Александр, Алексей, Анна, Аристарх, Василий, Гавриил, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор, Филипп.

Осень Народный календарь Лень
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская нефть в санкционном решете

Дмитрий Захаров
Дмитрий Захаров

Строим удобные маршруты

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Все мнения