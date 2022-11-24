Специалисты начали высадку крупномеров на Ленинском проспекте и Беломорской улице

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Специалисты городского хозяйства Москвы начали высадку крупномерных деревьев на Ленинском проспекте и Беломорской улице, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в четверг, 24 ноября.

— В общей сложности высадим более пяти тысяч крупномеров. Осенняя высадка деревьев уже стартовала на Ленинском проспекте и Беломорской улице. Также они появятся на Каширском, Волоколамском, Щелковском и Аминьевском шоссе, улицах 800-летия Москвы, Наметкина, Обручева, Лобачевского, Олонецкой и Березовой аллеи, — отметил Бирюков.

По его словам, деревья очищают воздух, защищают дома от уличного шума и дорожной пыли. В Telegram-канале Комплекса городского хозяйства отметили, что специалисты в рамках работ высадят более 70 крупномеров на Беломорской улице от Ленинградского шоссе до Смольной улицы, а также свыше 380 насаждений на участке Ленинского проспекта от проезда Апакова до Университетского проспекта.

В ноябре в Москве также проводится осенняя обрезка деревьев. С насаждений удаляют часть кроны и ствола, чтобы стимулировать появление молодых побегов.