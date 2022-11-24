Продюсер Ашуров назвал самых востребованных исполнителей в России

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Известный продюсер Дмитрий Ашуров назвал самых востребованных российских исполнителей.

По словам эксперта, на частные корпоративы россияне обычно приглашают одних и тех же певцов, чьи композиции хорошо знают и любят.

— По стандартной схеме россияне будут приглашать на новогодние выступления Леонида Агутина, Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева и Диму Билана, не стоит забывать и про группу «Руки Вверх!» и Полину Гагарину. У этих артистов есть насыщенный репертуар, есть старые песни, которые остались в памяти людей на года, — рассказал Ашуров в комментарии Nation news.

Продюсер добавил, что пригласить на корпоратив знаменитость могут позволить себе не все организации, так как гонорар за выступление довольно высок. Чем ближе новогодние праздники, тем выше становятся цены. В среднем выступление артиста на корпоративе стоит примерно 40 тысяч евро.

В свою очередь продюсер Табриз Шахиди отметил, что гонорары топовых звезд российской сцены никак не изменились, а некоторые исполнители даже подорожали в цене, передает НСН.

Ранее продюсер Дмитрий Ашуров рассказал о самых необычных требованиях российских звезд в рамках выступлений.