«Казачий диктант — 2022» пройдет с 8 по 10 декабря

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Всероссийская патриотическая общественно-просветительская акция «Казачий диктант — 2022» пройдет в онлайн-формате с 8 по 10 декабря. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 24 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента средств массовой информации и рекламы.

Организатором диктанта выступает Всероссийское казачье общество при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Диктант проходит уже третий год. В этом году он будет посвящен участникам специальной военной операции России на Украине.

Основными целями акции являются популяризация истории, традиций, обычаев российского казачества среди населения России, а также членов войсковых казачьих обществ страны.

Другой всероссийский гражданско-патриотический диктант «Моя любовь, душа моя — Россия!» прошел в Москве 10 ноября. Целями диктанта организаторы называют формирование гражданской идентичности и патриотического сознания у молодого поколения, а также укрепление чувства верности стране.

В октябре в столице состоялось награждение призеров всероссийского конкурса «Безопасное колесо». Команда из четырех шестиклассников в составе Марии Канапиной из школы № 1194 и Сергея Завьялова, Андрея Чеверева и Ксении Бирюковой из школы № 1000 заняла в итоговом общекомандном зачете второе место.