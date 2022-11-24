Обязательная маркировка жидкостей электронных сигарет в России может начаться 15 декабря

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Обязательная маркировка электронных сигарет в России может начаться после 15 декабря после досрочного завершения эксперимента. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли РФ в четверг, 24 ноября.

— В настоящее время указанный проект постановления в редакции, предусматривающей начало обязательной маркировки никотинсодержащих жидкостей с 15 декабря 2022 года, находится в правительстве, — говорится в сообщении.

Проект постановления предусматривает введение обязательной маркировки жидкостей для вейпов. Она будет распространяться на безникотиновые растворы, жидкости в картриджах, капсулах, а также в составе одноразовых электронных сигарет. Многоразовые вейпы не будут подлежать маркировке, передает ТАСС.

Врач-аллерголог Анна Шубина рассказала «Вечерней Москве», что электронные сигареты способны вызывать аллергическую реакцию, а следовательно, и анафилактический шок. По ее словам, люди, подверженные аллергии, часто испытывают недомогание из-за табачного дыма. Однако вейпы отличаются отсутствием содержания продуктов горения.