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Около 200 человек приняли участие в вебинаре о добровольном демонтаже самостроя в Москве

Александр Афонин
Город
Около 200 человек приняли участие в вебинаре о добровольном демонтаже самостроя в Москве
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

В Москве состоялся вебинар «Порядок добровольного демонтажа самовольно возведенных объектов, находящихся в частной собственности», в котором приняли участие порядка 200 человек. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госинспекции по недвижимости.

В качестве экспертов на мероприятии выступили представители столичного Росреестра, Комитета государственного строительного надзора города Москвы, Объединения административно-технических инспекций, а также организаторов вебинара Госинспекции по недвижимости.

Начальник Управления контроля за объектами недвижимости по Северо-Западному административному округу Госинспекции по недвижимости Дмитрий Ракитин, в рамках профилактики нарушений земельного законодательства, ознакомил участников с понятием самовольной постройки, действующей нормативно-правовой базой и алгоритмах выявления объектов самостроя.

В свою очередь заместитель директора ГБУ «Московский контрольно-мониторинговый центр недвижимости» Антон Ефремушкин разъяснил гостям мероприятия порядок и сроки выполнения работ по сносу самостроя. Кроме того, он рассказал о перечне необходимых для демонтажа документов и последовательность дальнейших действий.

Также эксперты Мосгосстройнадзора, Объединения административно-технических инспекций и Росреестра рассказали участникам мероприятия о процессе оформления документов для демонтажа со стороны правообладателя. Кроме того, спикеры рассказали об особенностях снятия самостроя с кадастрового учета.

Заведующая сектором рассмотрения уведомлений о сносе объектов капитального строительства Мосгосстройнадзора Светлана Фирсова поделилась, что перед началом демонтажа специалистам необходимо не менее чем за семь рабочих дней до начала процедуры подать уведомление о планируемом сносе. К нему нужно прикрепить правоустанавливающие документы, результаты и материалы обследования объекта, а также проект планируемых работ.

Заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости жилого назначения Росреестра по городу Москве Денис Тицкий разъяснил порядок снятия объекта с кадастрового учета и основания для проведения процедуры. По его словам, для этого нужно подать заявление и акт обследования объекта. Документы должны быть подготовлены кадастровым инженером и соответствовать установленным требованиям.

В пресс-службе отметили, что вебинар вызвал большой интерес среди участников. В связи с этим Госинспекция по недвижимости планирует продолжить проведение подобных мероприятия совместно с другими ведомствами.

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