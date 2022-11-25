Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Могут изъять без последующей выдачи»: какие вещи и продукты нельзя ввозить в Россию

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Могут изъять без последующей выдачи»: какие вещи и продукты нельзя ввозить в Россию
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Каждая страна, из которой туристы приезжают в Россию, устанавливает свои ограничения на вывоз вещей. Однако ограничения есть и у самой России: например, нельзя ввозить экзотических животных без документов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.

— Есть много ограничений. Например, из Финляндии нельзя привозить все, что стоит дороже 300 евро. Это и оборудование, и одежда, и ювелирные изделия. Особое внимание уделяется смартфонам и брендовым вещам. Если обобщать, то у каждой страны свои требования. Прежде всего, это касается объектов культурного наследия. Нельзя вывозить никакие монеты, иконы, имеющие историческую ценность для государства. Из стран с богатой фауной запрещено вывозить ракушки, кораллы и т. д. — например, из того же Египта, — рассказал собеседник «ВМ».

По словам специалиста, существуют ограничения на вывоз валюты: например, ОАЭ запрещают вывоз более 1000 дирхам. Некоторые страны вводят довольно экзотические запреты. В частности, из большинства стран Азии запрещено вывозить дуриан. Этот фрукт имеет очень сильный запах, и в случае его открытия в самолете могут возникнуть проблемы, уточнил Мельник.

При этом со стороны России также существует ряд запретов и ограничений, подчеркнул эксперт.

— Все запреты России соответствуют международным нормам. Запрещено ввозить экзотических животных без определенных документов и бумаг. Все импортное, что ввозится оптом, сейчас рядовому гражданину ввозить запрещено. Оптовая продукция должна иметь сертификат соответствия, который оформляется заранее. Это относится к продуктам питания, одежде, транспорту и т.д. Ни один иностранный автомобиль без сертификата соответствия не может быть растаможен в России, — рассказал Мельник.

Как отметил собеседник «ВМ», при ввозе в Россию дорогостоящего оборудования, вещей или валюты в большом объеме (свыше 10 тысяч долларов или евро) их обязательно нужно декларировать. Это связано с тем, что при последующих досмотрах не должно возникнуть вопросов, откуда у человека такое имущество и точно ли за него уплачены налоги, уточнил специалист.

То же самое относится к драгоценностям, отметил собеседник «ВМ».

— Любые ценности, которые стоят дорого, нужно декларировать. Обычную золотую цепочку декларировать не надо, но ювелирные изделия ценой 100 тысяч долларов и выше обязательно нужно декларировать, — рассказал эксперт.

Мельник подчеркнул, что запрещены к ввозу медикаменты, которые содержат в себе наркотические средства. Если такие медикаменты необходимы для лечения, придется подтвердить это, уточнил специалист.

Запрещенный к провозу предмет «могут изъять без последующей выдачи», предупредил собеседник «ВМ». Кроме того, в зависимости от тяжести преступления человек может быть арестован на срок от шести месяцев, заключил Мельник.

Эксперты Россия Таможня
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Екатерина Рокотова
Екатерина Рокотова

Столицу Поволжья Гагарин покорял

Фекла Толстая
Фекла Толстая

Наследие Толстого обретет новый вид

Наталья Кутайсова
Наталья Кутайсова

Любим наблюдать цветение сакуры

Все мнения