«Могут изъять без последующей выдачи»: какие вещи и продукты нельзя ввозить в Россию

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Каждая страна, из которой туристы приезжают в Россию, устанавливает свои ограничения на вывоз вещей. Однако ограничения есть и у самой России: например, нельзя ввозить экзотических животных без документов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.

— Есть много ограничений. Например, из Финляндии нельзя привозить все, что стоит дороже 300 евро. Это и оборудование, и одежда, и ювелирные изделия. Особое внимание уделяется смартфонам и брендовым вещам. Если обобщать, то у каждой страны свои требования. Прежде всего, это касается объектов культурного наследия. Нельзя вывозить никакие монеты, иконы, имеющие историческую ценность для государства. Из стран с богатой фауной запрещено вывозить ракушки, кораллы и т. д. — например, из того же Египта, — рассказал собеседник «ВМ».

По словам специалиста, существуют ограничения на вывоз валюты: например, ОАЭ запрещают вывоз более 1000 дирхам. Некоторые страны вводят довольно экзотические запреты. В частности, из большинства стран Азии запрещено вывозить дуриан. Этот фрукт имеет очень сильный запах, и в случае его открытия в самолете могут возникнуть проблемы, уточнил Мельник.

При этом со стороны России также существует ряд запретов и ограничений, подчеркнул эксперт.

— Все запреты России соответствуют международным нормам. Запрещено ввозить экзотических животных без определенных документов и бумаг. Все импортное, что ввозится оптом, сейчас рядовому гражданину ввозить запрещено. Оптовая продукция должна иметь сертификат соответствия, который оформляется заранее. Это относится к продуктам питания, одежде, транспорту и т.д. Ни один иностранный автомобиль без сертификата соответствия не может быть растаможен в России, — рассказал Мельник.

Как отметил собеседник «ВМ», при ввозе в Россию дорогостоящего оборудования, вещей или валюты в большом объеме (свыше 10 тысяч долларов или евро) их обязательно нужно декларировать. Это связано с тем, что при последующих досмотрах не должно возникнуть вопросов, откуда у человека такое имущество и точно ли за него уплачены налоги, уточнил специалист.

То же самое относится к драгоценностям, отметил собеседник «ВМ».

— Любые ценности, которые стоят дорого, нужно декларировать. Обычную золотую цепочку декларировать не надо, но ювелирные изделия ценой 100 тысяч долларов и выше обязательно нужно декларировать, — рассказал эксперт.

Мельник подчеркнул, что запрещены к ввозу медикаменты, которые содержат в себе наркотические средства. Если такие медикаменты необходимы для лечения, придется подтвердить это, уточнил специалист.

Запрещенный к провозу предмет «могут изъять без последующей выдачи», предупредил собеседник «ВМ». Кроме того, в зависимости от тяжести преступления человек может быть арестован на срок от шести месяцев, заключил Мельник.