Терапевт Бурнацкая рассказала, как поддержать организм в период поздней осени

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В период поздней осени организму особенно нужна поддержка. Пережить пасмурную погоду помогут вовремя сделанные профилактические прививки, витамин D и иммуномодуляторы. Об этом рассказала врач-терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая.

Она отметила, что в этот период необходимо уделить особое внимание заботе о своем здоровье. Необходимо сделать профилактические прививки от гриппа и коронавирусной инфекции.

Также необходимо принимать витамин D. Самостоятельно его себе лучше не назначать, лучше обратиться к врачу и сдать анализ, чтобы назначить правильную дозировку.

Эксперт добавила, что врач может дополнительно назначить иммуномодуляторы для поддержания здоровья, поливитаминные комплексы, или лекарственные препараты, повышающие работоспособность, уменьшающие симптомы психического и физического перенапряжения, способствующие повышению выносливости, передает РИАМО.

Ранее терапевт Надежда Чернышова сообщила, что слишком горячий душ может ухудшить состояние здоровья при простуде. Для стимулирования иммунной системы достаточно контрастного душа, передает ФАН.

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