Психолог Гуманова рассказала, как не впасть в депрессию в период поздней осени

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Психолог Ольга Гуманова рассказала, как пережить период поздней осени без хандры.

Эксперт отметила, что зачастую усталость и депрессия могут быть вызваны медицинскими причинами. Можно сдать анализы на ферритин и витамин Д. Если в организме действительно существует такой дефицит, достаточно будет пропить назначенный врачом курс витаминов, и хандра пройдет.

Если причиной апатичного состояния является не недостаток важных микроэлементов в организме, не стоит насильно пытаться выйти из хандры. Эксперт советует дать себе время немного погрустить, оставить на время бытовые и рабочие дела.

Гуманова также советует наладить режим питания. Сбалансированный рацион, качественный сон, физическая активность помогут улучшить самочувствие, передает ФАН.

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