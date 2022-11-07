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Приметы и советы

Психолог Гуманова рассказала, как не впасть в депрессию в период поздней осени

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог Гуманова рассказала, как не впасть в депрессию в период поздней осени
Фото: shutterstock

Психолог Ольга Гуманова рассказала, как пережить период поздней осени без хандры.

Эксперт отметила, что зачастую усталость и депрессия могут быть вызваны медицинскими причинами. Можно сдать анализы на ферритин и витамин Д. Если в организме действительно существует такой дефицит, достаточно будет пропить назначенный врачом курс витаминов, и хандра пройдет.

Если причиной апатичного состояния является не недостаток важных микроэлементов в организме, не стоит насильно пытаться выйти из хандры. Эксперт советует дать себе время немного погрустить, оставить на время бытовые и рабочие дела.

Гуманова также советует наладить режим питания. Сбалансированный рацион, качественный сон, физическая активность помогут улучшить самочувствие, передает ФАН.

Ранее бизнес-тренер Мария Домброван отметила, что осень подсознательно воспринимается людьми как время увядания. Из-за этого многим становится грустно, однако необходимо принять эту реальность и осознать, что изменить ее невозможно, передает Nation news.

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