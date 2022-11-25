МВД раскрыло подробности задержания владельца сети кофеен «Правда кофе»

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, 5-я улица Ямского Поля, 5с1 Карта всех событий

МВД официально прокомментировало задержание владельца сети кофеен «Правда кофе» Филиппа Лейтеса. В результате инцидента два сотрудника патрульно-постовой службы ОМВД по району Беговой пострадали. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе городского Главного управления ведомства в пятницу, 25 ноября.

По данным пресс-службы, сообщение о нарушителях поступило около полуночи со среды на четверг. Полицейские прибыли на вызов на 5-ую улицу Ямского Поля и обнаружили там четверых человек в состоянии алкогольного опьянения. К этому моменту молодые люди разбили стекло входной двери в бизнес-центр.

Сотрудники правоохранительных органов потребовали прекратить хулиганить, но компания никак не отреагировала. Тогда полицейские задержали активно сопротивляющихся дебоширов. В результате двое полицейских получили травмы различной степени тяжести.

Нарушителей доставили в отделение, где в их отношении составили протоколы по статье «Мелкое хулиганство» КоАП РФ. Также собранные материалы о происшествии передали в следственные органы для принятия процессуального решения.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в Беговом районе на севере столицы. Владелец сети кофеен Филипп Лейтес отдыхал в компании друзей. Из-за хулиганских действий компании сотрудники бизнес-центра, стекло которого разбили дебоширы, вызвали полицию.