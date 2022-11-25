Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

МВД раскрыло подробности задержания владельца сети кофеен «Правда кофе»

Степан Жирнов
Происшествия
МВД раскрыло подробности задержания владельца сети кофеен «Правда кофе»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Москва, 5-я улица Ямского Поля, 5с1 Карта всех событий

МВД официально прокомментировало задержание владельца сети кофеен «Правда кофе» Филиппа Лейтеса. В результате инцидента два сотрудника патрульно-постовой службы ОМВД по району Беговой пострадали. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе городского Главного управления ведомства в пятницу, 25 ноября.

По данным пресс-службы, сообщение о нарушителях поступило около полуночи со среды на четверг. Полицейские прибыли на вызов на 5-ую улицу Ямского Поля и обнаружили там четверых человек в состоянии алкогольного опьянения. К этому моменту молодые люди разбили стекло входной двери в бизнес-центр.

Сотрудники правоохранительных органов потребовали прекратить хулиганить, но компания никак не отреагировала. Тогда полицейские задержали активно сопротивляющихся дебоширов. В результате двое полицейских получили травмы различной степени тяжести.

Нарушителей доставили в отделение, где в их отношении составили протоколы по статье «Мелкое хулиганство» КоАП РФ. Также собранные материалы о происшествии передали в следственные органы для принятия процессуального решения.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в Беговом районе на севере столицы. Владелец сети кофеен Филипп Лейтес отдыхал в компании друзей. Из-за хулиганских действий компании сотрудники бизнес-центра, стекло которого разбили дебоширы, вызвали полицию.

административные правонарушения Москва Полиция МВД Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Все мнения