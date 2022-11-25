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Пожар произошел в квартире жилого дома на востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Пожар произошел в квартире жилого дома на востоке Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Камчатская улица, 3 Карта всех событий

На востоке столицы произошел пожар в квартире жилого дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу в пятницу, 25 ноября.

По информации ведомства, загорелась квартира на третьем этаже жилого 16-этажного дома № 3 по улице Камчатской. Огнем были охвачены личные вещи и мебель. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

— Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 13:38, уже к 14:01 огонь был локализован, а в 14:08 пожар был ликвидирован, — пояснили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, в результате возгорания никто не пострадал.

Еще один пожар произошел в четверг, 24 ноября, на севере столицы. В районе Западное Дегунино горел покрасочный цех автомобильного сервиса. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

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