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Жительница Казани избила малолетнюю дочь и сняла это на видео

Степан Жирнов
Происшествия
Жительница Казани избила малолетнюю дочь и сняла это на видео
Фото: СК РФ

Жительница Казани избила малолетнюю дочь и сняла это на видео. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Татарстан в пятницу, 25 ноября.

По информации ведомства, после издевательства над полуторагодовалой дочерью женщина выставила ребенка на балкон. Видео с избиением девочки попало в интернет, где его увидели сотрудники Следственного комитета.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Истязание».

— На данный момент проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, — сказано в сообщении ведомства.

По неподтвержденным данным, женщина поступила так с ребенком из-за отношений с бывшим сожителем, который является отцом девочки. Таким образом горе-мать пыталась наказать его за уход из семьи.

Другое преступление по отношению к детям произошло в Ленинградской области. Пьяный отец ранил ножом девятилетнего сына. Инцидент также произошел на фоне семейный ссор.

Родители Следственный комитет истязания Дети Казань
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