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Полиция задержала банду серийных разбойников на северо-востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Полиция задержала банду серийных разбойников на северо-востоке Москвы
Фото: Новосильцев Артур / АГН Москва
Россия, Москва, Анадырский проезд Карта всех событий

Полиция задержала на северо-востоке столицы двоих подозреваемых в разбойных нападениях. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, на данный момент известно как минимум о двух эпизодах преступной деятельности дуэта.

Сперва в полицию обратился 20-летний москвич, который сообщил, что двое неизвестных подошли к нему в районе Ярославского шоссе. Злоумышленники пригрозили молодому человеку ножом и потребовали отдать им 1000 рублей. Дав отпор, молодой человек убежал от разбойников.

Через некоторое время с заявлением в правоохранительные органы обратился 29-летний мужчина. Он рассказал, что в Анадырском проезде к нему подкрались со спины двое злоумышленников и, приставив к спине нож, вынудили его отдать мобильный телефон, банковские карты и паспорт. Получив желаемое, нападавшие скрылись. Материальный ущерб составил 30 тысяч рублей.

Изучив приметы нападавших, вскоре полицейские нашли и задержали их. Ими оказались двое мужчин в возрасте 24 и 25 лет, которые проживали на территории Москвы временно. В ходе досмотра у злоумышленников было найдено и изъято похищенное.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Фигурантов заключили под стражу. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Другое разбойное нападение произошло в Москве. 33-летний мужчина напал на таксиста и убил его ради пяти тысяч рублей и банковской карты. Злоумышленника задержали, в его отношении возбуждены уголовные дела. Суд отправил фигуранта дела на два месяца в СИЗО.

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